2018-12-02T15:58:23+03:00
Общество

Деревни в Тверской области замерзают без электроэнергии

Следователи СК проверяет информацию
Виктория ЖУКОВА
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Следователи проверяют информацию о массовом отключении электроэнергииСледователи проверяют информацию о массовом отключении электроэнергииФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Следователи регионального СК проверяют информацию о том, что населенные пункты остались без электроэнергии.

Отключение электричества произошло в деревнях Удомельского района Тверской области. В частности без света уже три дня сидят жители деревни Перхово. Причем отопление в основном в домах электрическое, потому что газа в районе нет. Без электроэнергии жители замерзают.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в целях проверки всех данных следователями было организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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