Деревни в Тверской области замерзают без электроэнергии

СЕГОДНЯ 15:40 2018-12-02T15:58:23+03:00

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Следователи регионального СК проверяют информацию о том, что населенные пункты остались без электроэнергии.

Отключение электричества произошло в деревнях Удомельского района Тверской области. В частности без света уже три дня сидят жители деревни Перхово. Причем отопление в основном в домах электрическое, потому что газа в районе нет. Без электроэнергии жители замерзают.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в целях проверки всех данных следователями было организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.