2018-12-02T14:23:31+03:00
Общество

Картошка и мясо дорожают в Тверской области

А вот гречка и колбаса стали дешевле
Виктория ЖУКОВА
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Глаз да глаз за ценамиГлаз да глаз за ценамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Данные об изменении средних потребительских цен в Тверской области на минувшей неделе опубликовал Тверьстат.

В последнюю неделю ноября в цене больше всего прибавили мясные консервы. Стоят они сейчас на 5,5% дороже – 133 рубля 47 копеек за килограмм. Дороже стала картошка на 4% (килограмм в среднем стоит 18 рублей), капуста на 2,5% и лук на 1%.

Почти на 2% подорожала свинина и говядина. А вот колбаса полукопченая и варено-копченая немного стала дешевле, килограмм в среднем в Тверской области стоит 496 рублей 39 копеек.

Также упали цены на масло подсолнечное, морковь, яблоки и гречку.

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