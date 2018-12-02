Студенты из Тверской области могут принять участие в олимпиаде "Я – профессионал"
На первой олимпиаде представители Верхневожлья показали высокие результаты
Ребята могут попробовать написать всероссийскую олимпиадуФото: Роман ЗЛОБИН
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Студентов Тверской области приглашают принять участие в олимпиаде «Я – профессионал». Пройдет она уже второй раз в рамках открытой платформы «Россия – страна возможностей».
Основная цель олимпиады – развитие профессиональных компетенций начинающих специалистов.
Подробную информацию об олимпиаде можно узнать на сайте.
В пресс-службе регионального правительства напомнили, что на первой олимпиаде «Я – профессионал» представители Тверской области показали высокие результаты и завоевали медали.
Организаторами олимпиады стали Российский союз промышленников и предпринимателей, а также ведущие РФ.