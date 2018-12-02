2018-12-02T13:16:43+03:00
Общество

Студенты из Тверской области могут принять участие в олимпиаде "Я – профессионал"

На первой олимпиаде представители Верхневожлья показали высокие результаты
Виктория ЖУКОВА
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Ребята могут попробовать написать всероссийскую олимпиадуРебята могут попробовать написать всероссийскую олимпиадуФото: Роман ЗЛОБИН
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Студентов Тверской области приглашают принять участие в олимпиаде «Я – профессионал». Пройдет она уже второй раз в рамках открытой платформы «Россия – страна возможностей».

Основная цель олимпиады – развитие профессиональных компетенций начинающих специалистов.

Подробную информацию об олимпиаде можно узнать на сайте.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что на первой олимпиаде «Я – профессионал» представители Тверской области показали высокие результаты и завоевали медали.

Организаторами олимпиады стали Российский союз промышленников и предпринимателей, а также ведущие РФ.

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