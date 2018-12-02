В доме у жителя Тверской области оперативники нашли наркотики
Ведется следствие
Запрещенное вещество было изъято оперативниками Фото: УМВД России по Тверской области
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В Тверской области сотрудники наркоконтроля обнаружили факт хранения наркотических средств. Полицейские установили, что 57-летний житель деревни Барлово Западнодвинского района держит у себя в доме запрещенное вещество растительного происхождения.
Изъято у него было более 54 грамм наркотика.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, а также где злоумышленник купил наркотик.