Пожилой мужчина погиб при пожаре в квартире в Тверской области
В Ржеве Тверской области ночью загорелась квартира. Информация о пожаре поступила спасателям в 04:24 2 декабря.
Прибыв на улицу Вокзальная, пожарные установили, что горит квартира на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома №29.
Полная ликвидация пожара была объявлена в 04:47. Огонь успел повредить внутреннюю отделку комнаты. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМЧС России.
Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили в квартире 60-летнего мужчину. Но он скончался до приезда скорой помощи.
С огнем на месте боролись семь человек из отделения пожарно-спасательной части № 12.