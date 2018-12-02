Пожилой мужчина погиб при пожаре в квартире в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:49 2018-12-02T10:49:14+03:00

С огнем на месте боролись семь человек Фото: Ольга Крыльцова

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В Ржеве Тверской области ночью загорелась квартира. Информация о пожаре поступила спасателям в 04:24 2 декабря.

Прибыв на улицу Вокзальная, пожарные установили, что горит квартира на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома №29.

Полная ликвидация пожара была объявлена в 04:47. Огонь успел повредить внутреннюю отделку комнаты. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМЧС России.

Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили в квартире 60-летнего мужчину. Но он скончался до приезда скорой помощи.

С огнем на месте боролись семь человек из отделения пожарно-спасательной части № 12.