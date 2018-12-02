Региональный чемпионат по акробатическому рок-н-роллу пройдет в Твери
Вход бесплатный
Можно прийти и посмотреть на выступления спортсменовФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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В Твери сегодня, 2 декабря, состоится Чемпионат и первенство региона по акробатическому рок-н-роллу. Состязания будут идти в ФОКе имени Султана Ахмерова в микрорайоне «Южный» (улица Левитана, 87).
Участвовать будут спортсмены из Тверской области, Москвы и Московской области, Тулы, Смоленска и других городов. Представители Верхневолжья получат возможность попасть в команду, которая представит регион на соревнованиях всероссийского уровня.
Вход для зрителей и болельщиков свободный.
Отборочные туры начнутся в 10:00, а финалы конкурсных дисциплин - в 16:30.