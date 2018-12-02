2018-12-02T08:41:32+03:00
Общество

Условный срок получили "черные лесорубы" из Тверской области

Вместо лиственных пород они пустили на дрова хвойные деревья
Виктория ЖУКОВА
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Мужчины готовили дрова на отоплениеМужчины готовили дрова на отоплениеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Тверской области суд назначил наказание «черным лесорубам». Шестеро мужчин заключили договор с Торжокским лесничеством. Они должны были заготавливали древесину для отопления жилых домов.

Им разрешили рубить только лиственные породы: осины, березы и ольху. Однако обвиняемые нарушили условия договора и срубили хвойные деревья.

Судили их в Спировском районном суде. Лесорубы получили по решению суда условное лишение свободы от двух до трех лет. Также каждому из мужчин назначен испытательный срок – сообщили в пресс-службе суда.

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