Условный срок получили "черные лесорубы" из Тверской области

СЕГОДНЯ 08:41 2018-12-02T08:41:32+03:00

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В Тверской области суд назначил наказание «черным лесорубам». Шестеро мужчин заключили договор с Торжокским лесничеством. Они должны были заготавливали древесину для отопления жилых домов.

Им разрешили рубить только лиственные породы: осины, березы и ольху. Однако обвиняемые нарушили условия договора и срубили хвойные деревья.

Судили их в Спировском районном суде. Лесорубы получили по решению суда условное лишение свободы от двух до трех лет. Также каждому из мужчин назначен испытательный срок – сообщили в пресс-службе суда.