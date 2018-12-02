Мужчина и женщина погибли во время пожара под Тверью

СЕГОДНЯ 00:01 2018-12-02T00:01:23+03:00

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Под Тверью в поселке Заволжский загорелась хозяйственная постройка. Сообщение о пожаре поступила спасателям в 21:10 вчера, 1 декабря.

Огонь повредил перекрытия и внутреннюю отделку на площади девять квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Полностью потушить возгорание удалось в 22:06.

В региональном УМЧС России сообщили, что во время пожара погибли 66-летняя женщина и 42-летний мужчина.

Участие в ликвидации возгорания приняли 10 человек и три единицы техники из отделений пожарно-спасательных частей № 3 и № 72.