Дорогу "Дубна - Кимры - Горицы" в Тверской области отремонтируют в следующем году

СЕГОДНЯ 19:37 2018-12-01T19:37:27+03:00

По этому участку ездят школьные и рейсовые автобусы Фото: Юлия НУРКАЕВА

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Участок дороги регионального значения «Дубна - Кимры - Горицы» в Тверской области отремонтируют. Планируется, что дорога войдет в программу ремонта на 2019-2020 годы.

С просьбой оказать содействие по этому вопросу к губернатору Игорю Рудене во время личного приёма граждан обратилась жительница Кимрского района.

По этому участку ездят школьные и рейсовые автобусы, а для местных жителей это основная дорога в районный центр. Трасса соединяет Московскую и Тверскую области.

Интенсивность движения летом составляет до 7 тысяч автомобилей в сутки. Протяжённость дороги составляет порядка 60 километров – сообщили в пресс-службе областного правительства.