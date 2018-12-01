2018-12-01T18:16:40+03:00
Общество

Расчищать видовые места в Твери будут с помощью современных противогололедных материалов

Рыхлый снег можно будет быстро убрать с улиц
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Рыхлый снег можно будет быстро убрать с улицРыхлый снег можно будет быстро убрать с улицФото: Ольга СОЛОВЕЙ
Изменить размер текста:

В Твери этой зимой будут использовать современные противогололедные материалы. Такие же компоненты уже много лет применяют в столице.

Например, гранулы «Бионорд» могут плавить лед даже в -30 градусов. Главное соблюдать технологию применения: расчистить рыхлый снег и убрать полученную массу через час.

В администрации Твери сообщили, что с помощью современных средств можно быстро расчистить пешеходные зоны, парки или скверы.

Напомним, на следующей неделе в Тверь придет потепление и снегопад. Поэтому в готовность уже приведена вся необходимая техника.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24