Расчищать видовые места в Твери будут с помощью современных противогололедных материалов
Рыхлый снег можно будет быстро убрать с улиц
Рыхлый снег можно будет быстро убрать с улицФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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В Твери этой зимой будут использовать современные противогололедные материалы. Такие же компоненты уже много лет применяют в столице.
Например, гранулы «Бионорд» могут плавить лед даже в -30 градусов. Главное соблюдать технологию применения: расчистить рыхлый снег и убрать полученную массу через час.
В администрации Твери сообщили, что с помощью современных средств можно быстро расчистить пешеходные зоны, парки или скверы.
Напомним, на следующей неделе в Тверь придет потепление и снегопад. Поэтому в готовность уже приведена вся необходимая техника.