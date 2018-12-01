Расчищать видовые места в Твери будут с помощью современных противогололедных материалов

СЕГОДНЯ 18:16 2018-12-01T18:16:40+03:00

Рыхлый снег можно будет быстро убрать с улиц Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Рыхлый снег можно будет быстро убрать с улиц

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В Твери этой зимой будут использовать современные противогололедные материалы. Такие же компоненты уже много лет применяют в столице.

Например, гранулы «Бионорд» могут плавить лед даже в -30 градусов. Главное соблюдать технологию применения: расчистить рыхлый снег и убрать полученную массу через час.

В администрации Твери сообщили, что с помощью современных средств можно быстро расчистить пешеходные зоны, парки или скверы.

Напомним, на следующей неделе в Тверь придет потепление и снегопад. Поэтому в готовность уже приведена вся необходимая техника.