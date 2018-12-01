29-летний парень похищал куртки у посетителей кафе в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:00 2018-12-01T17:00:04+03:00

В карманах чужих вещей молодой человек находил деньги и банковские карты

Изменить размер текста: A A

К тверским полицейским обратился 33-летний житель Бежецка. Мужчина рассказал, что в одном из местных кафе у него украли куртку, в которой лежал кошелек с деньгами и банковская карта. После этого у него с карты списали деньги. Общий ущерб составил более 17 000 рублей.

Приехав на место происшествия, полицейские опросили заявителя и установили, что мужчина оставил свои вещи без присмотра. Сотрудники уголовного розыска осмотрели кафе, изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили персонал и выяснили данные о некоторых из посетителей.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что по подозрению в краже был задержан 29-летний ранее уже судимый парень.

Оперативники выяснили, что молодой человек в том же заведении похитил куртку еще у одного посетителя. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские рекомендуют жителям во время посещения развлекательных заведений не оставлять без присмотра свои вещи.