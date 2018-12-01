«Lada» и автомобиль «скорой» столкнулись на перекрестке в Твери
В Твери в аварию попал автомобиль скорой медицинской помощи.1 декабря около 10:30 на перекрестке улиц Вагжанова и 15 лет Октября столкнулись автомобиль марки «Lada Largus» и Газель «скорой».
По предварительным данным, легковушка выехала на перекресток на зеленый сигнал светофора. В этот момент со встречной полосы в нее сзади врезалась «скорая». В медицинской машине были включены сигнальные маяки.
От удара легковой автомобиль отбросило на тротуар. Подробности аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции Тверской области. Информация уточняется.
Напомним, в прошлые выходные в Твери в аварию попал еще один автомобиль «скорой».