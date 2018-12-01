2018-12-01T10:34:12+03:00
Происшествия

Водитель не успел затормозить и сбил 72-летнего мужчину в Твери

Пенсионер неожиданно вышел на дорогу вне «зебры»
Виктория ЖУКОВА
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Врачи диагностировали у пострадавшего серьезные травмыВрачи диагностировали у пострадавшего серьезные травмыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Твери вечером 30 ноября сбили пенсионера. Авария произошла возле дома №71 по улице Маршала Конева.

72-летний мужчина вышел на проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. Пожилого человека не заметил автомобилист. В результате, водитель не успел затормозить и сбил пенсионера.

В региональном УГИБДД сообщили, что после аварии пожилой мужчина был госпитализирован в больницу. Врачи диагностировали у него серьезные травмы.

Напомним, что с начала года в Твери произошло около 200 аварий с участием пешеходов.

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