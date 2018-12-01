50-летняя женщина погибла при пожаре в квартире в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:01 2018-12-01T10:01:35+03:00

С огнем на месте боролись 10 человек Фото: Ольга Крыльцова

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В Вышнем Волочке Тверской области произошел пожар. Вечером 30 ноября в региональное УМЧС поступило сообщение о том, что на улице Правды горит двухэтажный дом.

Прибыв на место происшествия, пожарные оперативно локализовали пожар в квартире на первом этаже. А через час объявили о полной ликвидации возгорания.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области рассказали, что огнем была повреждена комната. Во время пожара погибла 50-летняя женщина. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшей. Ущерб устанавливается.

С огнем боролись на месте 10 человек.