Тверь переходит на новогодний режим работы

СЕГОДНЯ 09:22 2018-12-01T09:22:52+03:00

В Городском саду будут включать праздничную подсветку

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Тверь с 1 декабря переходит на новогодний режим работы. С первых дней зимы в Городском саду начнет работать праздничная иллюминация.

В парке для жителей будут включаться светодиодные ленты и зажигаться огни на новогодней ели.

Кроме того, в середине декабря в Горсаду установят большой арочный тоннель. Он будет украшен «звездным небом». Также в зоне детских аттракционов расположится традиционная «Почта Деда Мороза», горка, будет работать фотозона «Снеговики» и «Варежки».

В администрации Твери сообщают, что сегодня, 1 декабря в 11:00 в Городском саду Твери состоится торжественное открытие автодрома.

В ближайшее время праздничные украшения появятся во всех районах города.