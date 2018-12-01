Молодые дарования Тверской области выступили на сцене филармонии

СЕГОДНЯ 08:18 2018-12-01T08:18:41+03:00

Все выступающие – это стипендиаты и лауреаты премии губернатора региона

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В Тверской академической областной филармонии 30 ноября прошел концерт-презентация молодых дарований. Все участники - это стипендиаты губернатора региона. В этом году награды получили 110 воспитанников образовательных и культурно-досуговых организаций.

Во время концерта в филармонии работала выставка художественного, декоративно-прикладного творчества, а также дизайна молодых дарований. А музыканты и танцоры показали свои таланты на сцене.

В областном правительстве сообщили, что всего в конкурсе на получение стипендий и премий участвовало 296 человек. Лучших из лучших выбрали ведущие деятели культуры и искусства из Твери и Москвы.