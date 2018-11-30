По решению суда из СИЗО выпустили перевозчиков, задержанных ранее по делу о смертельной аварии в Тверской области

30 Нояб. 22:58 2018-11-30T22:58:46+03:00

По предварительной версии, водитель маршрутки уснул за рулем Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

5 октября маршрутка врезалась в автобус: погибли 13 человек

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В Твери Московский районный суд изменил меру пресечения троим фигурантам дела о страшной аварии, в которой погибли 13 человек.

По решению суда арест троих обвиняемых был продлен до 4 февраля 2019 года. Однако эти два все подсудимые проведут под домашним арестом.

Напомним, учредителя фирмы «Автопарк» Сергея Барабана, учредителя «ТрансАвто» Геннадия Гревцева и директора «Автодом» Ольгу Бурмову арестовали 16 ноября.

По версии следствия, они не исполняли должным образом свои профессиональные обязанности по организованной перевозки пассажиров.

Страшная авария произошла 5 октября недалеко от деревни Некрасово. На трассе Тверь-Ржев столкнулись автобус "ЛИАЗ" и маршрутное такси "Ford". Выжить смог только один пассажир маршрутки.

Расследование уголовного дела продолжается.