По решению суда из СИЗО выпустили перевозчиков, задержанных ранее по делу о смертельной аварии в Тверской области
В Твери Московский районный суд изменил меру пресечения троим фигурантам дела о страшной аварии, в которой погибли 13 человек.
По решению суда арест троих обвиняемых был продлен до 4 февраля 2019 года. Однако эти два все подсудимые проведут под домашним арестом.
Напомним, учредителя фирмы «Автопарк» Сергея Барабана, учредителя «ТрансАвто» Геннадия Гревцева и директора «Автодом» Ольгу Бурмову арестовали 16 ноября.
По версии следствия, они не исполняли должным образом свои профессиональные обязанности по организованной перевозки пассажиров.
Страшная авария произошла 5 октября недалеко от деревни Некрасово. На трассе Тверь-Ржев столкнулись автобус "ЛИАЗ" и маршрутное такси "Ford". Выжить смог только один пассажир маршрутки.
Расследование уголовного дела продолжается.