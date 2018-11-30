Финальный концерт Тверского фестиваля традиционной культуры приглашает в путешествие по миру
Вход свободный
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8 декабря в Твери состоится финальный концерт Фестиваля традиционной культуры.
- Мы хотим познакомить вас с той традиционной культурой, которую нечасто можно встретить в одном концерте, - интригует куратор фестиваля Светлана Лебедева.
Действительно, концерт будет удивительный: в одной программе гости услышат и увидят традиционные песни, мелодии, народные танцы Эстонии, Шотландии, Ирландии, Польши, Болгарии, Сербии, Македонии, Израиля, Индии и, безусловно, России.
Тверской областной дом народного творчества
8 декабря в 16:00 — 8 декабря в 19:00.
Въод свободный.