Финальный концерт Тверского фестиваля традиционной культуры приглашает в путешествие по миру

СЕГОДНЯ 22:23 2018-11-30T22:23:58+03:00

Изменить размер текста: A A

8 декабря в Твери состоится финальный концерт Фестиваля традиционной культуры.

- Мы хотим познакомить вас с той традиционной культурой, которую нечасто можно встретить в одном концерте, - интригует куратор фестиваля Светлана Лебедева.

Действительно, концерт будет удивительный: в одной программе гости услышат и увидят традиционные песни, мелодии, народные танцы Эстонии, Шотландии, Ирландии, Польши, Болгарии, Сербии, Македонии, Израиля, Индии и, безусловно, России.

Тверской областной дом народного творчества

8 декабря в 16:00 — 8 декабря в 19:00.

Въод свободный.