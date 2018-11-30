Юные жители Твери получили свой первый "взрослый" документ

СЕГОДНЯ 17:56 2018-11-30T17:56:33+03:00

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Торжественная церемония вручения первых паспортов 14-летним тверичанам была приурочена к празднованию Дня Конституции Российской Федерациии.

Восемь юных граждан России получили документы из рук заместителя начальника Управления по вопосам миграции УМВД России по Тверской области Марины Градовой.

На встрече присутствовали сотрудники Управления МВД по вопросам миграции и заместитель главы администрации Московского района Твери Елена Борисова.

Ребят поздравили и поизнесли напутственные слова, пожелав всегда быть добропорядочными, хранить и приумножать Российские традиции, нравственные ориентиры, уверенно и достойно идти по жизни - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.