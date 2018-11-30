2018-11-30T17:56:33+03:00
Общество

Юные жители Твери получили свой первый "взрослый" документ

Торжественная церемония состоялась в зале администрации Московского района города
Виктория ТУШКОВА
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Восемь юных граждан России получили документыВосемь юных граждан России получили документыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Торжественная церемония вручения первых паспортов 14-летним тверичанам была приурочена к празднованию Дня Конституции Российской Федерациии.

Восемь юных граждан России получили документы из рук заместителя начальника Управления по вопосам миграции УМВД России по Тверской области Марины Градовой.

На встрече присутствовали сотрудники Управления МВД по вопросам миграции и заместитель главы администрации Московского района Твери Елена Борисова.

Ребят поздравили и поизнесли напутственные слова, пожелав всегда быть добропорядочными, хранить и приумножать Российские традиции, нравственные ориентиры, уверенно и достойно идти по жизни - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

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