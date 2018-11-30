2018-11-30T19:09:21+03:00
Общество

В выходные в Тверской области пройдет очередной «Контроль трезвости»

Дорожные полицейские будут ловить безответственных водителей
Виктория ЖУКОВА
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Дорожные полицейские будут ловить безответственных водителейДорожные полицейские будут ловить безответственных водителейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Традиционно в пятницу, 30 ноября, на дорогах Тверской области стартует профилактическая акция "Контроль трезвости". Мероприятие будет проходить до 2 декабря включительно.

В выходные дорожные полицейские будут следить за водителями. Тех, кто нарушает правила дорожного движения, ждет серьезное наказание. Особенно это касается тех, кто сел за руль автомобиля под "мухой" Водителям, которые управляли машиной в состоянии опьянения, грозит крупный штраф и лишение водительских прав. За повторное правонарушение автовладелец может на два года отправиться в колонию и расстаться с правами уже на три года.

Если вы заметили на дорогах пьяного водителя, сообщите его местонахождение, направление движения и государственный номер автомобиля по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.

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