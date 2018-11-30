В Твери прошел историко-просветительский фестиваль "Подвиг700", посвященный Михаилу Тверскому

СЕГОДНЯ 17:41 2018-11-30T17:41:13+03:00

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В Твери сегодня, 30 ноября, состоялся историко-просветительский фестиваль "Подвиг700". Мероприятия было посвящено 700-летию подвига Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Фестиваль проходил в досуговом центре «Истоки». На нем спикеры рассказали участникам научно-популярные лекции по истории. Почётным гостем фестиваля стал историк и журналист Михаил Родин. Его лекция была посвящена стереотипам об исторической науке.

В областном правительстве рассказали, что в рамках фестиваля проходили выступления, секции артистического фехтования и каскадерского боя, игротека настольных игр разных исторических эпох, мастер-классы по кольчужному, кожевенному, ювелирному мастерству, тканевой набойке и мечевому бою.

Напомним, что основные события в рамках 700-летия подвига Михаила Тверского запланированы на 5 декабря.