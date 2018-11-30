2018-11-30T16:28:37+03:00
Происшествия

Отравившему троих человек мужчине дали три года колонии в Тверской области

Уголовное дело рассмотрено в суде
Виктория ТУШКОВА
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Мужчине не удалось избежать наказанияМужчине не удалось избежать наказанияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Житель Торжокского района купил на местной автозаправке две канистры (всего более 30 литров) технической спиртосодержащей жидкости. Несмотря на то, что жидкость для употребления внутрь была совершенно не пригодна и мужчина об этом знал, он продал бутылку отравы женщине, местной жительнице. Которая в этот же деньдома у сына в городе Торжке выпила её. К застолью присоединился её сын и ещё одна женщина.

Позже, почувствовав себя плохо, они вызвали медиков и были срочно госпитализированы в торжоксткую ЦРБ. Однако, помочь врачи не смогли, все трое скончались от отравления метиловым спиртом, что показала позже экспертиза. Узнав об этом, мужчина продавший опасное зелье, вылил остатки жидкости и избавился от канистр, выкинув их в мусорный контейнер.

Уголовное дело об этом трагическом происшествии сегодня, 30 ноября, рассматривалось в Торжоксоком городском суде.

-После тщательного исследования имеющихся в материалах уголовного дела доказательств, допросов специалистов и свидетелей, приговором Торжокского городского суда, с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимый признан виновным, - сообщает покуратура Тверской области.

Мужчина получил три года колонии общего режима.

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