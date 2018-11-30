2018-11-30T16:20:17+03:00
Общество

Детский сад №24 в Твери отремонтируют, а рядом со школой в Ржеве установят спортивную площадку

Глава региона провел личный прием граждан
Виктория ЖУКОВА
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Глава региона провел личный прием граждан Фото: областное правительствоГлава региона провел личный прием граждан Фото: областное правительство
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В Твери в детском саду № 24 планируется сделать ремонт. Мама одного из воспитанников обратилась с просьбой оказать содействие в обеспечении комфорта для детей во время личного приёма граждан в правительстве Тверской области.

Жительница Твери рассказала, что в детском саду нарушена работа системы отопления, требуется ремонт и замена окон.

- Мы направим в учреждение представителей областного Министерства строительства и ЖКХ и Министерства образования. Решим проблему с отоплением, поможем с ремонтом, - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

Также к главе региона с просьбой оказать содействие в установке спортивного сооружения обратилась жительница Ржева. Школе № 7 необходима оборудованная площадка, чтобы проводить тренировки на улице. Обучаются в этом в учреждении 317 детей, из 11 классов большая часть – кадетские.

Школа будет включена в областную программу по установке спортивных плоскостных сооружений на следующий год.

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