19 и 17 лет колонии получили парни за ограбление и убийство двух пенсионеров в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:38 2018-11-30T15:38:08+03:00

Подсудимые уроженцы Бологое, им 23 и 19 лет

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В Тверской области назначено наказание двоим парням, которые ограбили и убили пенсионеров.

Дело расследовали следователи следственного отдела по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области. Было установлено, что молодой парень предложил своему приятелю ограбить пожилую пару. 5 января они пришли в дом, где представились открывшей им дверь 69-летней женщине работниками газовой службы.

Один из парней стал душить бабушку, а другой ударил ее ножом в шею. Женщина скончалась на месте. Через некоторое время домой вернулся 71-летний супруг погибшей. Молодые люди убили и его.

После этого они похитили из дома ружье, золотые украшения, деньги и угнали автомобиль хозяина. Всего молодые люди набрали имущества на 1 262 000 рублей.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что суд назначил зачинщику преступления 19 лет и 15 дней лишения свободы, а его приятелю 17 лет лишения свободы. Оба парня будут отбывать свой срок в колонии строго режима.