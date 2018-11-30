Студентка из Твери стала победительницей Worldskills Russia – 2018

СЕГОДНЯ 14:40 2018-11-30T14:40:41+03:00

Теперь наша землячка будет защищать честь России на международном уровне

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Студентка биологического факультета ТвГУ Лада Николаева победила в национальном чемпионате Worldskills Russia – 2018.

В четверг, 29 ноября, наша землячка, студентка четвертого курса, стала триуфатором финала II национального межвузовского чемпионата в компетенции «28. Флористика».

Как сообщает ТвГУ, Лада войдет в состав Национальной сборной WorldSkills Russia и будет защищать честь страны на международном уровне. Биологический факультет ТвГУ выражает благодарность наставникам Лады — директору Ботанического сада ТвГУ Юрию Наумцеву, а также директору студии цветов «Золотой лепесток» Оксане Саркисян.