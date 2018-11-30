Выставка «Сокровища закрытых коллекций» позволит жителям Твери увидеть уникальные орхидеи
С 8 декабря Ботанический сад Тверского государственного университета приглашает на сенсационную выставку орхидей «Сокровища закрытых коллекций».
Такая выставка будет проходить не только впервые в Твери, но и впервые в России, - отмечают сотрудники Ботанического сада.
В Зеленом доме сада будут экспонироваться уникальные орхидеи из закрытых фондовых научных коллекций ведущих ботанических садов России: Главного ботанического сада Российской Академии наук и Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" и из собраний частных коллекционеров.
Выставка будет работать ежедневно без выходных с 10:00 до 18:00.
Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.