Выставка «Сокровища закрытых коллекций» позволит жителям Твери увидеть уникальные орхидеи

СЕГОДНЯ 14:06 2018-11-30T14:06:02+03:00

Будут экспонироваться уникальные орхидеи из закрытых фондовых научных коллекций ведущих ботанических садов России

Всех ждут с 8 декабря

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С 8 декабря Ботанический сад Тверского государственного университета приглашает на сенсационную выставку орхидей «Сокровища закрытых коллекций».

Такая выставка будет проходить не только впервые в Твери, но и впервые в России, - отмечают сотрудники Ботанического сада.

В Зеленом доме сада будут экспонироваться уникальные орхидеи из закрытых фондовых научных коллекций ведущих ботанических садов России: Главного ботанического сада Российской Академии наук и Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" и из собраний частных коллекционеров.

Выставка будет работать ежедневно без выходных с 10:00 до 18:00.

Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.