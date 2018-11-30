2018-11-30T17:00:32+03:00
Происшествия

Безработный мужчина обокрал дачный дом в Тверской области

Полицейские напоминают дачникам о правилах безопасности
Виктория ЖУКОВА
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В отношении мужчины возбуждено уголовное делоВ отношении мужчины возбуждено уголовное делоФото: Олег РУКАВИЦЫН
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У 61-летнего жителя Тверской области обокрали дачу. Осмотрев место происшествия, полицейские установили, что неизвестный повредил замок на входной двери и проник внутрь. Дача у мужчины находится в селе Рождествено Калининского района. Из дома вор забрал бытовую технику.

В результате проведенных мероприятий полицейскими был задержан подозреваемый. Им оказался 39-летний безработный житель Тверской области. В его отношении уже возбудили уголовное дело.

В УМВД России по Тверской области напоминают владельцам дачных участков, что ценные вещи лучше не оставлять на даче. Уезжая, следует закрыть доступ для посторонних в свой дом. Если произошла кража, незамедлительно сообщите об этом в полицию.

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