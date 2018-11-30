Безработный мужчина обокрал дачный дом в Тверской области
У 61-летнего жителя Тверской области обокрали дачу. Осмотрев место происшествия, полицейские установили, что неизвестный повредил замок на входной двери и проник внутрь. Дача у мужчины находится в селе Рождествено Калининского района. Из дома вор забрал бытовую технику.
В результате проведенных мероприятий полицейскими был задержан подозреваемый. Им оказался 39-летний безработный житель Тверской области. В его отношении уже возбудили уголовное дело.
В УМВД России по Тверской области напоминают владельцам дачных участков, что ценные вещи лучше не оставлять на даче. Уезжая, следует закрыть доступ для посторонних в свой дом. Если произошла кража, незамедлительно сообщите об этом в полицию.