Безработный мужчина обокрал дачный дом в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-30T17:00:32+03:00

Изменить размер текста: A A

У 61-летнего жителя Тверской области обокрали дачу. Осмотрев место происшествия, полицейские установили, что неизвестный повредил замок на входной двери и проник внутрь. Дача у мужчины находится в селе Рождествено Калининского района. Из дома вор забрал бытовую технику.

В результате проведенных мероприятий полицейскими был задержан подозреваемый. Им оказался 39-летний безработный житель Тверской области. В его отношении уже возбудили уголовное дело.

В УМВД России по Тверской области напоминают владельцам дачных участков, что ценные вещи лучше не оставлять на даче. Уезжая, следует закрыть доступ для посторонних в свой дом. Если произошла кража, незамедлительно сообщите об этом в полицию.