Две фуры столкнулись на автотрассе М-10 в Тверской области
Несмотря на значительные повреждения большегрузов, в аварии никто не пострадал
Водитель большегруза не пострадал Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области столкнулись два большегруза. Авария произошла днем 30 ноября на 118 километре автотрассы М-10 в Конаковском районе.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 27-летний водитель большегруза «Volvo» не правильно выбрал скорость для движения и не соблюдал дистанцию до двигавшейся перед ним фурой, за рулем которой был 28-летний парень.
Когда первая фура остановилась, водитель второй не смог вовремя затормозить и на большой скорости врезался в металлический полуприцеп.
В аварии никто не пострадал. 27-летний водитель успел увернуть кабину фуры влево, поэтому удар пришелся в правую часть большегруза.