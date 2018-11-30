2018-11-30T13:41:00+03:00
Происшествия

Две фуры столкнулись на автотрассе М-10 в Тверской области

Несмотря на значительные повреждения большегрузов, в аварии никто не пострадал
Виктория ЖУКОВА
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Водитель большегруза не пострадал Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодитель большегруза не пострадал Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области столкнулись два большегруза. Авария произошла днем 30 ноября на 118 километре автотрассы М-10 в Конаковском районе.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 27-летний водитель большегруза «Volvo» не правильно выбрал скорость для движения и не соблюдал дистанцию до двигавшейся перед ним фурой, за рулем которой был 28-летний парень.

Когда первая фура остановилась, водитель второй не смог вовремя затормозить и на большой скорости врезался в металлический полуприцеп.

В аварии никто не пострадал. 27-летний водитель успел увернуть кабину фуры влево, поэтому удар пришелся в правую часть большегруза.

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