2018-11-30T13:01:39+03:00
Общество

Жителя Тверской области наградили медалью "За спасение погибавших"

Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин
Виктория ЖУКОВА
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Алексей Бурменко спас из горящей квартиры инвалида второй группыАлексей Бурменко спас из горящей квартиры инвалида второй группы
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Житель Тверской области, Алексей Бурменко награжден Медалью «За спасение погибавших». Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» подписал Президент России Владимир Путин.

Алексей Бурменко спас из горящей квартиры инвалида второй группы. Пожар произошел 13 июня 2016 года. В Ржеве в тот день загорелась квартира в пятиэтажном доме.

Алексей Бурменко проходил мимо и увидел дым. Он бросился в подъезд, из которого доносились крики о помощи. Мужчине удалось попасть в горящую квартиру и вынесли оттуда 69-летнего пенсионера.

- Медалью «За спасение погибавших» отмечаются люди, чья смелость в экстремальной ситуации стала залогом сохранения человеческой жизни. Благодарю Вас за мужество и отвагу, готовность прийти на помощь людям, оказавшимся в опасности, - цитирует поздравление губернатора области Игорь Руденя пресс-служба областного правительства.

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