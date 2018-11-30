Полицейские оперативно нашли угнанный в Тверской области автомобиль
Машину вернули владельцу
Машину нашли, угонщика задержалиФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области у 53-летнего жителя Кесовой Горы угнали автомобиль марки «Дэу». Мужчина обратился к полицейским. Дежурный составил описание машины и направил полученную информацию патрульным экипажам.
Автомобиль был найден в течение дежурных суток при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Машина стояла во дворе на одной из улиц посёлка.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что установлено местонахождение и личность подозреваемого в угоне. Им оказался 42-летний безработный житель Старицкого района.
Полицейские вернули автомобиль хозяину, а в отношении угонщика возбудили уголовное дело.