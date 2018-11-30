2018-11-30T12:01:14+03:00
Недвижимость

Холодную воду отключили до вечера в Пролетарском районе Твери

Также работы проходят в Московском районе
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Идут ремонтные работыИдут ремонтные работыФото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

В Твери в двух районах отключили холодную воду. В Московском районе до 13:00 «холодненькой» не будет по улицам Озерная, 15 лет Октября и на проспекте Победы. Специалисты ведут планово-предупредительные работы на улице Озерная.

В Пролетарском районе продолжается ремонт на линии холодного водоснабжения. Вчера, 29 ноября две улицы оказались затоплены водой.

Холодную воду до окончания работ отключили в частном секторе на улицах 3-я Пухальского, Карла Маркса, Советский Вал, (нечетная сторона), а также в нежилых помещениях на Беляковском переулке и на улице Головинский Вал.

До 19:00 холодной воды не будет в отдельных домах на бульваре Ногина и на улице Карла Маркса. Цистерна с питьевой водой будет установлена возле дома №4 по бульвару Ногина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
19 и 17 лет колонии получили парни за ограбление и убийство двух пенсионеров в Тверской области
На железнодорожной станции в Тверской области задержали мужчину с наркотиками
Студентка из Твери стала победительницей Worldskills Russia – 2018
Чиновница переводила своей подруге бюджетные деньги за фиктивную перевозку служащих в Тверской области
Выставка «Сокровища закрытых коллекций» позволит жителям Твери увидеть уникальные орхидеи
Две фуры столкнулись на автотрассе М-10 в Тверской области
Жителя Тверской области наградили медалью "За спасение погибавших"
Полицейские оперативно нашли угнанный в Тверской области автомобиль
В Тверской области будут судить водителя фуры, который засмотрелся и "догнал" маршрутку
В Городском саду Твери открывается автодром
Мошенники предлагают жителям Тверской области получить доплату к пенсии
В центре Твери будет работать мобильная лаборатория, в которой можно узнать свой ВИЧ-статус
"Газель" вытелела в кювет на трассе М-10 в Тверской области
Молодой водитель сбил женщину на "зебре" в Тверской области
24-летний парень пропал в Тверской области
Светодиодный фонтан заработал на Комсомольской площади в Твери
195 аварий с участием пешеходов произошло в Твери с начала года
В Тверской области хотят создать интерактивную карту сохранившихся усадеб