Холодную воду отключили до вечера в Пролетарском районе Твери

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-30T12:01:14+03:00

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В Твери в двух районах отключили холодную воду. В Московском районе до 13:00 «холодненькой» не будет по улицам Озерная, 15 лет Октября и на проспекте Победы. Специалисты ведут планово-предупредительные работы на улице Озерная.

В Пролетарском районе продолжается ремонт на линии холодного водоснабжения. Вчера, 29 ноября две улицы оказались затоплены водой.

Холодную воду до окончания работ отключили в частном секторе на улицах 3-я Пухальского, Карла Маркса, Советский Вал, (нечетная сторона), а также в нежилых помещениях на Беляковском переулке и на улице Головинский Вал.

До 19:00 холодной воды не будет в отдельных домах на бульваре Ногина и на улице Карла Маркса. Цистерна с питьевой водой будет установлена возле дома №4 по бульвару Ногина.