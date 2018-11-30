В Тверской области будут судить водителя фуры, который засмотрелся и "догнал" маршрутку

СЕГОДНЯ 11:26 2018-11-30T11:26:06+03:00

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В Тверской области Торжокская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего водителя.

Мужчина 19 августа этого года ехал за рулем грузового автомобиля по автотрассе М-10 в сторону Санкт-Петербурга. Он превысил установленную скорость и не соблюдал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. В результате из-за своей невнимательности водитель врезался в маршрутку, которая ехала в попутном направлении.

От удара автобус отбросило в кювет. В результате столкновения восемь пассажиров маршрутки получили травмы, одна из них впоследствии скончалась.

- Уголовное дело направлено в Торжокский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщили в областной прокуратуре.