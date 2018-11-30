Мошенники предлагают жителям Тверской области получить доплату к пенсии
В Твери мошенники придумали новый способ обманывать жителей. Они звонят пенсионерам и сообщают, что им якобы положена некая доплата к пенсии.
Пожилых людей просят прийти в офис с паспортом, банковской карточкой и СНИЛС. Также свои данные о банковском счете можно сообщить по телефону. Пенсионеры чаще всего идут на уловки мошенников и называют свои реквизиты.
В отделении ПФР по Тверской области предупреждают, что Пенсионный фонд России не будет требовать от получателей пенсии и других выплат информацию о реквизитах банковского счета для перечисления разовых доплат.
Пенсионеров просят быть бдительными. Обо всех подозрительных звонках следует сообщать на «горячую линию» регионального отделения ПФР: 8-800-350-40-69.