В центре Твери будет работать мобильная лаборатория, в которой можно узнать свой ВИЧ-статус
В Твери продолжаются мероприятия в рамках Всероссийской акции #СТОПВИЧ/СПИД, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.
30 ноября на улице Трехсвятская будет работать мобильная лаборатория. Все желающие смогут пройти бесплатное и при желании анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Также можно получить до- и послетестовое консультирование специалистов.
В областном Минздраве рассказали, что цель данного мероприятия – повысить осведомленность жителей о вирусе иммунодефицита человека, привлечь внимания граждан к своему здоровью и образу жизни.
Завершит мероприятие физкультминутка и построение в виде ленточки (символа борьбы со СПИДом), после этого в небо запустят красные шары.
Напомним, что в Тверской области с начало года было выявлено более 700 ВИЧ-инфицированных людей.