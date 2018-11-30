2018-11-30T10:07:55+03:00
Здоровье

В центре Твери будет работать мобильная лаборатория, в которой можно узнать свой ВИЧ-статус

Экспресс-тестирование бесплатное и анонимное
Виктория ЖУКОВА
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Проходить тестирование следует минимум раз в годПроходить тестирование следует минимум раз в годФото: Борис КОКУРИН
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В Твери продолжаются мероприятия в рамках Всероссийской акции #СТОПВИЧ/СПИД, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

30 ноября на улице Трехсвятская будет работать мобильная лаборатория. Все желающие смогут пройти бесплатное и при желании анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Также можно получить до- и послетестовое консультирование специалистов.

В областном Минздраве рассказали, что цель данного мероприятия – повысить осведомленность жителей о вирусе иммунодефицита человека, привлечь внимания граждан к своему здоровью и образу жизни.

Завершит мероприятие физкультминутка и построение в виде ленточки (символа борьбы со СПИДом), после этого в небо запустят красные шары.

Напомним, что в Тверской области с начало года было выявлено более 700 ВИЧ-инфицированных людей.

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