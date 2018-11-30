2018-11-30T09:53:26+03:00
Происшествия

"Газель" вытелела в кювет на трассе М-10 в Тверской области

Водитель попал с травмами в больницу
Альберт БОЙКОВ
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Водитель "Газели" пострадал из-за своей нетерпеливости Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВодитель "Газели" пострадал из-за своей нетерпеливости Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В четверг, 29 ноября, на 296 км трассы М-10, проходящей через Вышний Волочек Тверской области, произошла авария с пострадавшим. Дорожное происшествие случилось на улице 4-ая Пролетарская.

Установлено, что 41-летний водитель "Газели" выезжая на главную дорогу не стал уступать дорогу фуре "Mercedes" с полуприцепом, и врезался в неё. После этого отечественный фургон съехал в кювет.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии водитель "Газели" был доставлен с различными травмами в больницу.

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