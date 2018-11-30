"Газель" вытелела в кювет на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:53 2018-11-30T09:53:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 29 ноября, на 296 км трассы М-10, проходящей через Вышний Волочек Тверской области, произошла авария с пострадавшим. Дорожное происшествие случилось на улице 4-ая Пролетарская.

Установлено, что 41-летний водитель "Газели" выезжая на главную дорогу не стал уступать дорогу фуре "Mercedes" с полуприцепом, и врезался в неё. После этого отечественный фургон съехал в кювет.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии водитель "Газели" был доставлен с различными травмами в больницу.