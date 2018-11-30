Молодой водитель сбил женщину на "зебре" в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:42 2018-11-30T09:42:21+03:00

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В четверг, 29 ноября, в Ржеве Тверской области произошла авария, в результате которой пострадала 57-летняя женщина. Дорожная авария случилась, когда на часах было 16:25.

Установлено, 23-летний водитель автомобиля "Volkswagen Jetta" пытаясь повернуть направо на перекрестке улицы Б.Спасская и улицы Калинина сбил потерпевшую, когда она пыталась перейти дорогу по "зебре". Согласно правилам водитель должен был пропустить потерпевшую, но делать он этого не стал.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая была доставлена в больницу. Врачи оказали женщине помощь и отпустили домой.