24-летний парень пропал в Тверской области
В Тверской области продолжаются поиски 24-летнего Золотарёва Кирилла. Молодой человек 28 ноября ушел из дома в деревне Найдёново Рамешковского района и не вернулся.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» просят водителей, которые в ночь с 28 на 29 ноября 2018 года около 02:00 проезжали по Бежецкой трассе в районе заправки «35 км», посмотреть записи видеорегистраторов.
- Возможно, пропавший парень попал в кадр на видео, - пишут в своей группе поисковики.
Кирилл ростом 185 сантиметров, у него короткие русые волосы и голубые глаза. Одет был в болотный пуховик с капюшоном, белые штаны и черные ботинки.
Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам: 8-910-646-34-34, 8-904-014-12-34 или 102.