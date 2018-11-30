24-летний парень пропал в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:40 2018-11-30T09:40:34+03:00

Молодого человека нет уже 2 дня Фото: ВПСО "Сова"

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В Тверской области продолжаются поиски 24-летнего Золотарёва Кирилла. Молодой человек 28 ноября ушел из дома в деревне Найдёново Рамешковского района и не вернулся.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» просят водителей, которые в ночь с 28 на 29 ноября 2018 года около 02:00 проезжали по Бежецкой трассе в районе заправки «35 км», посмотреть записи видеорегистраторов.

- Возможно, пропавший парень попал в кадр на видео, - пишут в своей группе поисковики.

Кирилл ростом 185 сантиметров, у него короткие русые волосы и голубые глаза. Одет был в болотный пуховик с капюшоном, белые штаны и черные ботинки.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам: 8-910-646-34-34, 8-904-014-12-34 или 102.