Светодиодный фонтан заработал на Комсомольской площади в Твери

СЕГОДНЯ 09:11 2018-11-30T09:21:27+03:00

Эта конструкция - одно из самых красивых новогодних украшений в городе

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что до Нового года еще больше месяца, Тверь продолжает активно готовиться к праздникам. На очереди Пролетарский район. Его начали украшать с самого популярного места у горожан.

В начале этой недели на Комсомольской площади был установлен каркас для светодиодного фонтана. На днях всю конструкцию проверили и подключили. Теперь вечерами яркий фонтан радует прохожих и водителей.

«Музыкальный» фонтан на время праздников решили заменить светодиодным в 2015 году. С тех пор яркая конструкция является одним из самых красивых украшений города к Новому году.

Позже в Пролетарском районе установят светодиодный фейерверк. Он украсит въездной знак на проспекте Калинина.

Напомним, первую новогоднюю ель в Твери установили в Городском саду. Также украшать уже начали парк Победы.

«Музыкальный» фонтан на время праздников заменили светодиоднымФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА