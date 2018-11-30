195 аварий с участием пешеходов произошло в Твери с начала года

СЕГОДНЯ 08:44 2018-11-30T08:44:23+03:00

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В Твери с начала текущего года произошло 195 наездов на пешеходов. В этих авариях шесть человек погибли и 193 получили травмы различной степени тяжести.

В ОГИБДД УМВД по городу Твери сообщили, что только на пешеходных переходах в городе сбили 97 человек.

Автоинспекторы отмечают, что большая часть аварий приходится именно на осенне-зимний период. В темное время суток, рано утром или вечером, водители не замечают пешеходов и не успевают затормозить. Тем более, что часто люди выходят на проезжую вне пешеходного перехода, рядом с ним или рядом с перекрестком.