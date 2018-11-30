В Тверской области хотят создать интерактивную карту сохранившихся усадеб

СЕГОДНЯ 08:12 2018-11-30T08:12:22+03:00

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В Твери в рамках общероссийского проекта «Усадебное наследие России. XXI век» были представлены проекты по развитию усадебного туризма в Верхневолжье. На мероприятии присутствовали представители отрасли охраны объектов культурного наследия региона, туризма, культуры, студенты и преподаватели исторического факультета ТвГУ, а также лучшие архитекторы области.

В областном правительстве сообщили, что руководство некоммерческого партнерства «Русская усадьба» представило итоги работы по мониторингу усадебного наследия Тверской области. В результате на территории региона было обнаружено около 600 сохранившихся усадеб.

Сейчас идет подготовка к написанию и изданию каталога «Тверские усадьбы» с географической картой расположения всех сохранившихся объектов. Такое издание поможет привлечь частные средства на сохранение и восстановление объектов культурного наследия Верхневолжья.

Напомним, что максимальный срок предоставления в пользование объекта культурного наследия - до 49 лет. Стоимость арендной платы будет определяться посредством аукциона.