В Твери посадили тюльпаны и заменили сломанные яблони в центре города

29 Нояб. 23:43 2018-11-30T00:26:40+03:00

Кто-то готовится к новому году, а кто-то уже думает о весне

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Кто-то готовится к новому году, а кто-то уже думает о весне.

На днях в Твери специалисты МБУ «Зеленстрой» до сильных снегопадов успели завершить все необходимые работы по посадке кустарников, газона, деревьев и тюльпанов, которые распустятся уже к 9 мая следующего года

Сами специалисты объясняют: для того, чтобы город цвел и благоухал, работы по озеленению должны быть выполнены именно осенью.. Ещё на прошлой неделе были высажены кустарники спиреи японской на бульваре Цанова. Более 6 800 штук образовали живую изгородь в 1 300 метров по периметру зоны отдыха. Группами высажены кустарники в центральной части, засеяны семена газона на площади более 3 тысяч кв.м.

А вот для луковиц тюльпанов также необходим период охлаждения, чтобы заложить цветочную почку. Тюльпаны высадили на Тверской площади, площади Ленина, в сквере НИИ-2, у памятника Кирову, на разделительной полосе Волоколамского проспекта, на площади Великотырново, Смоленском воинском захоронении, около Обелиска Победы. В этом году площадь посадок – более 1 800 кв.м., посажено более 1 300 луковиц. И 9 мая, судя по прошлому опыту, они должны распуститься.

Также в городе заменили сломанные саженцы деревьев в центральной части города. 15 новых яблонь специалисты МБУ «Зеленстрой» высадили на улице Трёхсвятской, между улицами Желябова и Жигарева, а также от площади Ленина до набережной Степана Разина, сообщает Отдел информации и аналитики администрации города Твери