2018-11-29T19:33:21+03:00
Общество

Спасатели смогли вытащить рыбака из воды в Тверской области с помощью надувного круга

Мужчина провалился под лед на реке Донховка
Виктория ЖУКОВА
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Сотрудники отделения пожарно-спасательной части №15 Фото: УМЧС России по Тверской областиСотрудники отделения пожарно-спасательной части №15 Фото: УМЧС России по Тверской области
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Спасатели рассказали, как вытащили из воды рыбака в Тверской области. 29 ноября около 10:00 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в Конаково на реке Донховка под лед провалился рыбак. Спасателей вызвал экипаж вневедомственной охраны, который проезжал мимо водоема. Самостоятельно вытащить мужчину из воды они не смогли.

Счет времени шел на секунды, поэтому на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники отделения пожарно-спасательной части №15: старший лейтенант внутренней службы Елисей Спесивцев, капитан внутренней службы Сергей Круглов, пожарный Гриша Кухалашвили и водитель Дмитрий Волков.

Прибыв на место, спасатели установили, что мужчина находится в воде на расстоянии около пяти метров от берега. На плаву он держался уже из последних сил.

В УМЧС России по Тверской области рассказали, что рыбака вытащили из воды при помощи спасательного круга и спасательной веревки.

Мужчину передали медикам, а позже доставили в больницу.

Благодаря оперативным, слаженным и профессиональным действиям сотрудников пожарно-спасательной части №15 жизнь человека была спасена.

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