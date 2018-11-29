Полицейские задержали велосипедного вора в Твери

СЕГОДНЯ 18:34 2018-11-29T18:34:53+03:00

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В Твери у 37-летнего жителя похитили велосипед стоимость более 7 000 рублей. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

С его слов полицейские составили описание украденного имущества, а также установили, что хозяин оставил велосипед на лестничной площадке многоквартирного дома. Вор смог перерезать металлический трос.

По подозрению в краже в рамках оперативных мероприятий «Правопорядок» был задержан ранее судимый 39-летний местный житель.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное имущество.

Полицейские проверяют фигуранта на причастность к другим преступлениям.