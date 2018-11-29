2018-11-29T18:01:31+03:00
Общество

Назначена дата слушания по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю девочку в Тверской области

Преступление он совершил 18 августа этого года в Осташковском районе
Виктория ЖУКОВА
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Мужчине грозит пожизненное лишение свободыМужчине грозит пожизненное лишение свободыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Тверском областном суде на следующей неделе, 6 декабря пройдет предварительное слушание по уголовному делу в отношении 62-летнего мужчины. Он обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса. Дело расследовал региональный следственный комитет.

Напомним, всё случилось 18 августа 2018 года. Ранее уже судимый подозреваемый на дороге между деревнями Жар и Ляпино увидел 14-летнюю девочку, которая каталась на велосипеде. Он последовал за ней в деревянную постройку.

По версии следствия, там мужчина изнасиловал и убил девочку. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, тогда прокурор утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд.

В пресс-службе Тверского областного суда сообщили, что слушание будет проводиться судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон.

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