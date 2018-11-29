2018-11-29T17:39:50+03:00
Авто

В Твери на Московском шоссе на мостах через ручьи ввели ограничение скорости в 20 километров в час

Мера призвана обеспечить безопасность
Виктория ТУШКОВА
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Водителям необходимо быть внимательными и соблюдать скоростной режимВодителям необходимо быть внимательными и соблюдать скоростной режимФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В октябре этого года по заказу городской власти специалисты Тверского государственного технического Университета провели анализ технического состояния мостов на Московском шоссе. По итогам исследования в целях безопасности было рекомендовано ограничить скорость проезда машин по мостам до 20 км/ч.

-Соответствующие дорожные знаки уже установлены, водителям необходимо быть внимательными и соблюдать скоростной режим. В настоящее время администрацией города Твери прорабатывается варианты ремонта мостовых сооружений. Это либо последовательный ремонт каждого из них по отдельности, либо приведение объектов в порядок в рамках реализации различных этапов реконструкции Московского шоссе в целом, - сообщает отдел информации и аналитики администрации города Твери.

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