Врачи мобильной бригады посетят в декабре шесть районов Тверской области

СЕГОДНЯ 17:21 2018-11-29T17:21:40+03:00

Первый выезд запланирован на вторник, 4 декабря

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В Тверской области определен график выездов врачей на декабрь. В последний месяц 2018 года медики из областного центра побывают в шести районах Верхневолжья.

Рейды запланированы в Зубцовский, Фировский, Сандовский, Андреапольский, Лихославльский и Спировский районы. Принимать пациентов будут: кардиолог, эндокринолог, невролог, офтальмолог, оториноларинголог и онколог.

В областном Минздраве напомнили, что выезды медицинских бригад сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах.

Ближайший рейд пройдет уже на следующей неделе, 4 декабря. Медики бдут вести прием в Зубцовской районной больнице.