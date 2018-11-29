Врачи мобильной бригады посетят в декабре шесть районов Тверской области
Первый выезд запланирован на вторник, 4 декабря
Врачи осматривают жителей удаленных населенных пунктовФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:
В Тверской области определен график выездов врачей на декабрь. В последний месяц 2018 года медики из областного центра побывают в шести районах Верхневолжья.
Рейды запланированы в Зубцовский, Фировский, Сандовский, Андреапольский, Лихославльский и Спировский районы. Принимать пациентов будут: кардиолог, эндокринолог, невролог, офтальмолог, оториноларинголог и онколог.
В областном Минздраве напомнили, что выезды медицинских бригад сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах.
Ближайший рейд пройдет уже на следующей неделе, 4 декабря. Медики бдут вести прием в Зубцовской районной больнице.