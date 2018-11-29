2018-11-29T16:39:15+03:00
Общество

В Твери стартовала молодежная акция, посвященная 700-летию подвига святого князя Михаила Тверского

В областной столице проходит ежегодный форум «Я – патриот!»
Виктория ЖУКОВА
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В Тверской области запустили флешмоб #МойГеройМихаилТверскойВ Тверской области запустили флешмоб #МойГеройМихаилТверскойФото: Виктория ЖУКОВА
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В Твери сегодня, 29 ноября на площадке ДК «Химволокно» проходит ежегодный форум лидеров молодёжных общественных объединений и организаторов патриотической работы «Я – патриот!».

На форуме также был дан старт молодежной патриотической акции #МойГеройМихаилТверской, посвященной 700-летию подвига святого благоверного князя.

В областном правительстве рассказали, что участники акции будут выкладывать в социальные сети фото с хэштегом #МойГеройМихаилТверской и миниролики, посвященные небесному покровителю Верхневолжья. Участие в акции примут студенты вузов и колледжей, молодежь из разных районов Тверской области. Акцию уже поддержали известные актеры, журналисты и многие другие.

Кроме того на площадках форума обсудили опыт работы по патриотическому воспитанию в 2018 году. Также в программе – интерактивная выставка, тематические секции, дискуссионные площадки, мастер-классы.

Традиционно на форуме «Я – патриот!» подводят итоги региональной Вахты памяти.

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