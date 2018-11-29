2018-11-29T16:03:49+03:00
Происшествия

У 50-летнего мужчины в подъезде дома в Твери украли рюкзак с планшетом

Злоумышленника оперативно задержали полицейские
Виктория ЖУКОВА
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Полицейские вышли на след подозреваемогоПолицейские вышли на след подозреваемогоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Твери к полицейским за помощью обратился 50-летний мужчина. В подъезде одного из домов он оставил без присмотра рюкзак, в котором лежал планшетный компьютер. Вернувшись через некоторое время, свои вещи мужчина не обнаружил.

Работая на месте происшествия, сотрудники полиции опросили заявителя и жильцов дома, а также установили возможных свидетелей произошедшего.

- В ходе оперативных мероприятий стало известно, что предполагаемый похититель – это 29-летний житель одной из квартир. Подозреваемого задержали, - рассказали в УМВД России по Тверской области.

У молодого человека был изъят похищенный планшет и рюкзак. Вещи в ближайшее время передадут законному владельцу.

Сотрудники полиции напоминают, что о противоправных действиях следует как можно скорее сообщить в отдел полиции или по телефону 02 (102 с мобильного).

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