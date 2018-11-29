Фирменный магазин шуб "ЗИМОС" в Доме меха Новоторжской ярмарки!
Норковая шуба - мечта каждой женщины!
Легкие, тёплые, красивые шубы бренда "ЗИМОС" из российской норки высшего качества - это красота, комфорт, статус, престиж!
Норковые куртки, манто, элегантные длинные меховые пальто с воротниками и капюшонами. Фасоны - классические и модные.
Мех норки производится в собственном зверохозяйстве в Бологовском районе Тверской области. Красота шуб ЗИМОС - в традициях русской школы пошива изделий из меха норки.
Гарантия - до двух лет. Изделия качественные, соответствуют ГОСТу. Размеры: от 42 до 60.
Широкий выбор меховых головных уборов.
В магазине «ЗИМОС» вы бесплатно получите:
- профессиональную консультацию по выбору шубы;
- индивидуальное обслуживание.
Кредит, рассрочка.
г. Тверь, пос. Химинститута, д. 51.
пн-пт с 10:00 до 17:00, сб-вс: с 11:00 до 17:00
Позвоните предварительно по номеру 8-800-222-63-92 (звонок бесплатный). Мы заранее подберем ту шубу, которую вы ищете.
Добро пожаловать за шубой в магазин «ЗИМОС»!