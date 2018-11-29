2018-11-29T15:45:59+03:00
Общество

Фирменный магазин шуб "ЗИМОС" в Доме меха Новоторжской ярмарки!

Для вас - коллекции шуб из каракуля, мутона, овчины премиум, нутрии, и конечно же, норки!
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Добро пожаловать за шубой в магазин «ЗИМОС»!Добро пожаловать за шубой в магазин «ЗИМОС»!
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Норковая шуба - мечта каждой женщины!

Легкие, тёплые, красивые шубы бренда "ЗИМОС" из российской норки высшего качества - это красота, комфорт, статус, престиж!

Норковые куртки, манто, элегантные длинные меховые пальто с воротниками и капюшонами. Фасоны - классические и модные.

Мех норки производится в собственном зверохозяйстве в Бологовском районе Тверской области. Красота шуб ЗИМОС - в традициях русской школы пошива изделий из меха норки.

Гарантия - до двух лет. Изделия качественные, соответствуют ГОСТу. Размеры: от 42 до 60.

Широкий выбор меховых головных уборов.

В магазине «ЗИМОС» вы бесплатно получите:

- профессиональную консультацию по выбору шубы;

- индивидуальное обслуживание.

Кредит, рассрочка.

г. Тверь, пос. Химинститута, д. 51.

пн-пт с 10:00 до 17:00, сб-вс: с 11:00 до 17:00

Позвоните предварительно по номеру 8-800-222-63-92 (звонок бесплатный). Мы заранее подберем ту шубу, которую вы ищете.

Добро пожаловать за шубой в магазин «ЗИМОС»!

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