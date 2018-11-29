2018-11-29T15:39:44+03:00
Авто

Внимание автомобилистам: в Твери в час пик образуются пробки в районе городской больницы №1

Ситуация связана с перекрытием популярной у автомобилистов улицы Бебеля
Виктория ТУШКОВА
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Перекрытие обещают снять к полуночи первого декабряПерекрытие обещают снять к полуночи первого декабряФото: Андрей МИРЕЙКО
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Сообщения о пробках в районе первой городской больницы начали появляться сегодня, 29 ноября, утром. В группе «Подслушано у водителей. Тверь» автолюбители собщают, что затруднения в движении транспорта возникли там уже около восьми часов утра. Небольшая пробка сохранялась и в 10 утра.

Такая ситуация в часы пик может продлится до 1 декабря. Напомним, часть улицы Бебеля (от Беляковского переулка до Головинского вала) перекрыта коммунальщиками в связи с ремонтом коллектора.

Для автомобилистов предусмотрены согласованные с ГИБДД пути объезда. Но, как видно, с серьёзным потоком альтернативные дороги справляются не всегда. Если ваш путь в час пик лежит через этот участок, рекомендуем выезжать заранее.

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